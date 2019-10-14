"Деньги, джипы, телки и сауны", – Петраков объяснил, почему молодые украинские футболисты не едут зарубеж

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мнением о молодых футболистах.

"Когда мы разошлись со сборной U-20, я им сказал, что они зависимы только сами от себя и от обстоятельств в жизни. Им нужно продолжать работать и не бояться трудностей, а не выбирать удобную среду.

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Ты должен высыпаться и тяжело работать. Там два часа на тренировке работают, бьются, чтобы попасть в заявку на матч. Поэтому зачем мне ехать туда? Там немного больше будет денег.

А здесь меня все устраивает. Я в своей стране. У меня есть деньги, я купил себе джип. Я игру сыграл. У меня телка, я пошел с ней в бар, на дискотеку. Всю ночь потанцевал. Завтра что у нас? Сауна? Пошел в сауну, попарился. Это удобная среда. А вот перейти на тот уровень и биться за место в составе многие не согласны.

Я влезать в их жизни уже просто не имею права. Кто захочет посоветоваться – позвонят. Я им об этом сказал. Я все, что смогу, для них сделаю", – поделился Петраков в эфире передачи Профутбол.

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