toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

"Деньги, джипы, телки и сауны", – Петраков объяснил, почему молодые украинские футболисты не едут зарубеж

10:10 138 Читати українською
"Деньги, джипы, телки и сауны", – Петраков объяснил, почему молодые украинские футболисты не едут зарубеж
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мнением о молодых футболистах.

"Когда мы разошлись со сборной U-20, я им сказал, что они зависимы только сами от себя и от обстоятельств в жизни. Им нужно продолжать работать и не бояться трудностей, а не выбирать удобную среду.

"Мілінковіч-Савіч отримував 40 тисяч євро, але не міг їх зняти", – Петраков пояснив, як знищують українських талантів

Ты должен высыпаться и тяжело работать. Там два часа на тренировке работают, бьются, чтобы попасть в заявку на матч. Поэтому зачем мне ехать туда? Там немного больше будет денег.

А здесь меня все устраивает. Я в своей стране. У меня есть деньги, я купил себе джип. Я игру сыграл. У меня телка, я пошел с ней в бар, на дискотеку. Всю ночь потанцевал. Завтра что у нас? Сауна? Пошел в сауну, попарился. Это удобная среда. А вот перейти на тот уровень и биться за место в составе многие не согласны.

Я влезать в их жизни уже просто не имею права. Кто захочет посоветоваться – позвонят. Я им об этом сказал. Я все, что смогу, для них сделаю", – поделился Петраков в эфире передачи Профутбол.

Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020

blog_ava
Петраков: Предупреждал Супрягу, что Динамо – не его команда
08:27
207
Теги
Александр Петраков Александр Петраков Украина U-20 Украина U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 08:00392 Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
10
час
:
46
мин
Литва
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук