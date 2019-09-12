Петраков пояснив, чому в молодих українських гравців відсутня мотивація до розвитку

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розповів, як великі контракти впливають на молодих гравців.

"Звичайно, я попередив хлопців, але контролювати їхнє життя не можу. За кордоном отримують ще більші суми, але у молодих футболістів обмежений доступ до цих грошей. Велика частина заморожується на рахунках, вони фізично не можуть скористатися грошима.

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Серби розповідали, що коли Мілінковіч-Савічу збільшили зарплату до 40 тисяч євро на місяць, він міг зняти лише півтори. А в Україні 20-річні футболісти з резерву купують машини за 40-50 тисяч доларів. До чого їм прагнути? Ми самі їх знищуємо.

На жаль, я всього лише тренер збірної і ніяк не можу на це вплинути. А ось керівники клубів можуть, але не діють", – поділився Петраков в коментарі "Золотому таланту".

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