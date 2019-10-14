"Гроші, джипи, тьолки і сауни", – Петраков пояснив, чому молоді українські футболісти не їдуть в закордонні чемпіонати

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився думкою про молодих футболістів.

"Коли ми розійшлись зі збірною U-20, я їм сказав, що вони залежні тільки самі від себе і від обставин в житті. Їм потрібно продовжувати працювати та не боятися труднощів, а не обирати зручне середовище.

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Ти повинен висипатися і важко працювати. Там дві години тренування працюють, б'ються, щоб потрапити до заявки на матч. Тому навіщо мені їхати туди? Там трохи більше буде грошей.

А тут мене все влаштовує. Я в своїй країні. У мене є гроші, я купив собі джип. Я гру зіграв. У мене тьолка, я пішов з нею в бар, на дискотеку. Всю ніч потанцював. Завтра що у нас? Сауна? Пішов в сауну, попарився. Це зручне середовище. А ось перейти на той рівень і битися за місце в складі багато хто не погоджуються.

Я влазити в їхнє життя вже просто не маю права. Хто захоче порадитись – подзвонять. Я їм про це сказав. Я все, що зможу, для них зроблю", – поділився Петраков в ефірі передачі Профутбол.

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