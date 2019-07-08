Дембеле вышел из отпуска на неделю раньше – француз беспокоится за место в составе Барселоны

Место форварда Барселоны Усмана Дембеле в составе под угрозой из-за возможных трансферов Антуана Гризманна и Неймара.

Форвард Барселоны Усман Дембеле вернулся из отпуска на неделю раньше срока, сообщает Cadena Ser.

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По информации Diario Sport, неделю назад каталонский клуб отклонил предложение Баварии в размере 70 млн евро за игрока. Дембеле хочет доказать свою ценность менеджерам и тренерам Барселоны.

Отмечается, что француз переживает за свое место в составе команды из-за возможных трансферов Неймара из ПСЖ и Антуана Гризманна из Атлетико.

Напомним, в 2017 году Барселона приобрела Усмана Дембеле за 125 млн евро у Боруссии Д. В прошлом сезоне Ла Лиги Усман провел 29 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 ассистов.

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