Барселона отказала Баварии в трансфере Дембеле – каталонцев не устроила предложенная сумма

Нападающий Барселоны Усман Дембеле дорого оценивается боссами "блаугранас".

Бавария направила запрос Барселоне относительно перехода Усмана Дембеле, но потерпела фиаско, сообщает Sport.es.

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Руководство каталонского клуба не устроила сумма, которую немецкий гранд предложил за француза. Мюнхенцы намерены подписать Усмана за 70 млн евро, но Барса дала понять, что не расстанется с 22-летним форвардом дешевле, чем за 95 млн.

Напомним, в 2017 году "блаугранас" приобрели Дембеле за 125 млн евро в Боруссии Д. В прошлом сезоне Ла Лиги Усман провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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