Дембеле вийшов з відпустки на тиждень раніше – француз непокоїться за місце у складі Барселони

Місце форварда Барселони Усмана Дембеле у команді під загрозою через можливі трансфери Антуана Грізманна та Неймара.

Форвард Барселони Усман Дембеле повернувся з відпустки на тиждень раніше терміну, повідомляє Cadena Ser.

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За інформацією Diario Sport, тиждень тому каталонський клуб відхилив пропозицію Баварії у розмірі 70 млн євро за гравця. Дембеле хоче довести свою цінність менеджерам і тренерам Барселони.

Зазначається, що француз переживає за своє місце у складі команди через можливі трансфери Неймара з ПСЖ та Антуана Грізманна з Атлетіко.

Нагадаємо, у 2017 році Барселона придбала Дембеле за 125 млн євро у Борусії Д. В минулому сезоні Ла Ліги Усман провів 29 матчів, в яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

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