Бавария ожидает решения Сане – как альтернативу рассматривают Дембеле и еще два таланта

Бавария имеет несколько вариантов усиления состава этого трансферного окна.

Трансферных планах Баварии напрямую зависят от решения Лероя Сане, сообщает Kicker.

Сане отказался переходить в Баварию, – СМИ

Если немец откажется от перехода, то мюнхенцы сосредоточатся на приобретении Усмана Дембеле, то наверняка покинет Барселону из-за возможного трансфера Неймара.

Кроме них, Бавария также рассматривает кандидатуры Бенжамина Хайнрихса и Ченгиза Ундера. Первый поразил своим выступлением в составе молодежной сборной Германии на Евро U-21, а турок считается очень перспективным трансфером.

Отметим, что Бавария ищет усиления вингеров после того, как Рибери и Роббен покинули команду на правах свободных агентов. Голландец, кстати, уже объявил о завершении карьеры.

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