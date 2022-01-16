Вингер Усман Дембеле не оставил Барселоне выбора во время переговоров по новому контракту.

Француз считает себя "звездой мирового уровня" и ожидал от клуба соответствующей зарплаты, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

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Агент Дембеле потребовал от Барсы 20 млн евро "подъемных" для себя и еще 20 млн своего клиента. Общая зарплата за 5 лет контракта должна была составить 200 млн евро вместе с налогами. Барселона и близко не могла удовлетворить такие аппетиты. Зимний переход чемпиона мира не интересует, поэтому он готов подождать летом и уйти свободным агентом.

Добавим, что в текущей кампании Дембеле провел 11 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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