После отклонения последнего предложения руководство клуба хочет быстро и жестко разрешить ситуацию, информирует инсайдер Жерар Ромеро.

Барселона проигнорировала роскошный шанс подписать Влаховича за копейки

Представителям Дембеле уже сообщили, что переговоры окончательно завершены. Летом француз становится свободным агентом, потому Барселона не будет делать на него ставку даже в этом сезоне. Вероятно, 24-летний чемпион мира вообще не будет играть в футболке "блаугранас".

Добавим, что в текущей кампании Дембеле провел 11 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива