Вінгер Усман Дембеле не залишив Барселоні вибору під час переговорів щодо нового контракту.

Француз вважає себе "зіркою світого рівня" і очікував від клубу відповідної зарплатні, повідомляє інсайдер Жерар Ромеро.

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Агент Дембеле вимагав від Барси 20 млн євро "підйомних" для себе і ще 20 млн свого клієнта. Загальна зарплатня за 5 років контракту повинна була скласти 200 млн євро разом з податками. Барселона і близько не могла задовольнити такі апетити. Зимовий перехід чемпіона світу не цікавить, тому він готовий почекати до літа і піти вільним агентом.

Додамо, що у поточній кампанії Дембеле провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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