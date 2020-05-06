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Дембеле не будет сдавать тест на коронавирус – Барселона снова потеряла неудачника из-за эпичного курьеза

11:35 51 Читати українською
Дембеле не будет сдавать тест на коронавирус – Барселона снова потеряла неудачника из-за эпичного курьеза
Усман Дембеле / EFE

Испанская Барселона возвращается к тренировкам после карантина, однако ее вингер Усман Дембеле снова не поможет команде.

Французский форвард даже не будет допущен к тестированию на COVID-19 перед возобновлением тренировок "блаугранас", сообщает Cadena SER.

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По решению Ла Лиги, тестируют всех заявленных на чемпионат игроков команды. Однако, Дембеле был отозван Барсой, когда получил очередную тяжелую травму. Его место в заявке занял экстренно подписанный нападающий – Мартин Брейтвейт. Пока неизвестно, сможет ли из-за этого трансферного курьеза Дембеле вообще помочь каталонцам в финальной части Примеры.

Однако, потеря 22-летнего вряд нести серьезные последствия для Барселоны. В нынешнем сезоне в его активе лишь 5 матчей в чемпионате, в которых вингер забил 1 мяч.

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Барселона Барселона Испания футбольные курьёзы Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Усман Дембеле Усман Дембеле Ла Лига коронавирус
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