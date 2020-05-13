Барселона больше не верит в Дембеле – 150 миллионов за скандалы и хроничный лазарет

Нападающий Барселоны Усман Дембеле исчерпал кредит доверия в каталонском клубе.

Дембеле перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017 за 125 млн евро (с разными бонусами сумма может достичь 150 млн). С тех пор француз не радует руководство команды стабильными выступлениями.

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Одной из проблем Дембеле является его чрезмерный травматизм. За три года в столице Каталонии француз получил 8 травм, из-за которых пропустил 425 дней или 70 матчей. Именно этот фактор вместе с неудовлетворительным поведением исполнителя вне поля стал причиной, которая побуждает Барселону планировать будущее уже без Усмана, сообщает AS.

По информации издания, клуб недоволен окружением игрока, которое не способствует профессиональному отношению Усмана к образу жизни. Отмечается, что француз серьезно нарушает режим сна и питания. Теперь у Барселоны проблема, что делать с Дембеле. Содержание такого игрока в условиях кризиса становится непозволительной роскошью, поэтому каталонцы попытаются включить его в один из обменов, как и в случае с Коутиньо.

Добавим, что в нынешнем сезоне Усман Дембеле провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. В последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре прошлого года.

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