Дембеле устроили "теплый" прием фанаты Барселоны
Форварда Барселоны Усмана Дембеле затруднительно назвать любимцем болельщиков "блаугранас".
Усман Дембеле на своем автомобиле прибыл на тренировку Барселоны, где его ожидали несколько фанатов каталонского клуба. Игрок попытался на скорости обойти недовольную толпу.
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"Наемник! П*дик!", – услышал французский нападающий в свою сторону.
Напомним, ранее наставник Барсы Хави Эранандес отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба. Каталонцы пытались избавиться от нападающего во время трансферного окна, но Дембеле отказался уходить.
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