Усман Дембеле на своем автомобиле прибыл на тренировку Барселоны, где его ожидали несколько фанатов каталонского клуба. Игрок попытался на скорости обойти недовольную толпу.

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"Наемник! П*дик!", – услышал французский нападающий в свою сторону.

Напомним, ранее наставник Барсы Хави Эранандес отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба. Каталонцы пытались избавиться от нападающего во время трансферного окна, но Дембеле отказался уходить.

INSULTOS A DEMBÉLÉ |



‍♂️ Así han recibido esta mañana a Dembélé en su llegada al entrenamiento.https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/YCsp0cPBJT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 5, 2022

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