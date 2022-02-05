Усман Дембеле на своєму авто прибув на тренування Барселони, де його очікували кілька фанатів каталонського клубу. Гравець спробував на швидкості оминути незадоволений натовп.

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"Найманець! Педик!", – почув французький нападник у свій бік.

Нагадаємо, раніше наставник Барси Хаві Еранандес відсторонив Усмана від команди через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу. Каталонці намагались позбутись нападника під час трансферного вікна, але Дембеле відмовився йти.

INSULTOS A DEMBÉLÉ |



‍♂️ Así han recibido esta mañana a Dembélé en su llegada al entrenamiento.https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/YCsp0cPBJT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 5, 2022

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