Дембеле влаштували "теплий" прийом фанати Барселони
Форварда Барселони Усмана Дембеле важко назвати улюбленцем вболівальників "блаугранас".
Усман Дембеле на своєму авто прибув на тренування Барселони, де його очікували кілька фанатів каталонського клубу. Гравець спробував на швидкості оминути незадоволений натовп.
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"Найманець! Педик!", – почув французький нападник у свій бік.
Нагадаємо, раніше наставник Барси Хаві Еранандес відсторонив Усмана від команди через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу. Каталонці намагались позбутись нападника під час трансферного вікна, але Дембеле відмовився йти.
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