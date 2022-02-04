Усман Дембеле еще не сказал свое последнее слово в футболке Барселоны.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес решил вернуть чемпиона мира в состав, сообщает AS.

Барселона официально предзентовала Обамеянга – звездный нападающий уже получил игровой номер

Судьба Дембеле решалась на встрече Хави с президентом Жоаном Лапортой и спортивным директором Матеу Алемани. Руководство клуба было склонно придерживаться предыдущего решения – оставлять вингера без футбола до завершения контракта. Впрочем, Хави настоял, что француз еще может принести много пользы во второй половине сезона, поэтому пренебрегать этой опцией будет глупо.

Добавим, что Дембеле почти месяц не попадал в заявку Барселоны. Если не произойдет ничего экстраординарного, то фамилия вингера будет в составе на домашний матч против Атлетико (6 февраля).

Трансферный дедлайн, зима 2022: Барса подписала Обамеянга, Дембеле остается, провал Ливерпуля, активные Юве и Ньюкасл