Усман Дембеле снова попал в неприятную ситуацию и расшатал свою репутацию перед новым тренерским штабом Барселоны.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле позволил себе опоздать на три минуты на утреннюю тренировку, что не понравилось новому наставнику каталонцев Хави Эрнандесу, сообщает испанская журналистка Мария Гарридо в Twitter.

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Занятие было запланировано на 10:00 по местному времени, но присутствие футболистов требовалось уже в 8:30. К несчастью для Усмана, он приехал в 8:33. Однако Дембеле не слишком обеднеет от штрафа, ему придется заплатить всего 100 евро.

Действующий контракт Усмана с Барселоной рассчитан до лета 2022-го, за француза в свое время заплатили 135 млн евро.

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