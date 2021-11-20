Усман Дембеле не прибув вчасно на ранкове тренування Барселони, бо вважав, що заняття відбудеться увечері, повідомляє MundoDeportivo.

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Тренери помітили відсутність француза ще у роздягальні та зателефонували йому. Усман був вдома і пояснив, що сплутав графік тренувань. Форвард все ж приїхав на базу та відпрацював у загальній групі.

Варто відзначити, що Дембеле примудрився запізнитись на 2 з 8-ми тренувань під керівництвом Хаві. Новий тренер вже навіть штрафував неслухняного француза.

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