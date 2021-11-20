Дембеле знову не з'явився вчасно на тренування Барселони – француз продовжує випробовувати терпіння Хаві
Новий тренерський штаб Барселони вже потроху звикає до витівок проблемного нападника каталонців Усмана Дембеле.
Усман Дембеле не прибув вчасно на ранкове тренування Барселони, бо вважав, що заняття відбудеться увечері, повідомляє MundoDeportivo.
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Тренери помітили відсутність француза ще у роздягальні та зателефонували йому. Усман був вдома і пояснив, що сплутав графік тренувань. Форвард все ж приїхав на базу та відпрацював у загальній групі.
Варто відзначити, що Дембеле примудрився запізнитись на 2 з 8-ми тренувань під керівництвом Хаві. Новий тренер вже навіть штрафував неслухняного француза.
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