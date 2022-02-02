"Дембеле разочаровал нас всех. Барселона сделала ему очень хорошее предложение, это признал и сам Усман, но его действие завершилось еще 20 декабря. Если представители Дембеле захотят, то можно снова сесть за стол переговоров, но пока такого желания я не вижу. Их предыдущие. требования для нас нереальные. Мы 6 месяцев искали выход из ситуации, но ничего не получилось.Идти в другой клуб Дембеле тоже не захотел.

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Ему было тяжело адаптироваться, а еще помешали много травм. Барселона верила в него и надеялась, что он принесет пользу. Это игрок, который так и не раскрылся.

Что будет с Дембеле, решит главный тренер. Наверное, за Барсу он не будет больше играть, ведь, похоже, у Усмана уже есть будущий клуб, с которым он все согласовал. Мы строим команду. К сожалению, агенты Усмана не приняли наше предложение. Ситуация зашла в тупик, но надеюсь, что все решится в интересах клуба. Похожая ситуация была с Илайшем Мориба. Тогда мы смогли найти выход, но сейчас картина совсем другая.

Главный тренер знает все обстоятельства и тоже удивлен, как и мы все, что он не согласился на новое соглашение. Мы оценим все существующие варианты", – цитирует Лапорту AS.

Напомним, француз отказался продлевать контракт с клубом, а Барса не смогла продать его в зимнее трансферное окно. Осталось два варианта – досрочный разрыв контракта, или Дембеле до конца сезона не будет попадать в заявку.

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