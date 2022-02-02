"Дембеле розчарував нас усіх. Барселона зробила йому дуже хорошу пропозицію, це визнав і сам Усман, але її дія завершилася ще 20 грудня. Якщо представники Дембеле захочуть, то можна знову сісти за стіл перемовин, але поки такого бажання я не бачу. Їхні попередні вимоги для нас нереальні. Ми 6 місяців шукали вихід із ситуації, але нічого не вийшло. Іти в інший клуб Дембеле теж не захотів.

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Йому було важко адаптуватися, а ще завадили багато травм. Барселона вірила в нього і сподівалася, що він принесе користь. Це гравець високого рівня, який так і не розкрився.

Що буде з Дембеле, вирішуватиме головний тренер. Напевно, за Барсу він більше не гратиме, адже, схоже, в Усмана вже є майбутній клуб, з яким він все узгодив. Ми будуємо команду. На жаль, агенти Усмана не прийняли нашої пропозиції. Ситуація зайшла в глухий кут, але, сподіваюся, що все вирішиться в інтересах клубу. Схожа ситуація була з Ілайшем Моріба. Тоді ми зуміли знайти вихід, але зараз картина зовсім інша.

Головний тренер знає всі обставини і теж здивований, як і ми всі, що він не погодився на нову угоду. Ми оцінимо всі варіанти, які існують", – цитує Лапорту AS.

Нагадаємо, француз відмовився продовжувати контракт з клубом, а Барса не змогла його продати в зимове трансферне вікно. Залишилося два варіанти – достроковий розрив угоди, або ж Дембеле до кінця сезону не буде потрапляти у заявку.

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