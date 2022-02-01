Будущее скандального нападающего решалось до самого закрытия трансферного окна. У Дембеле были предложения от Челси и Тоттенхэма, но он не принял их, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, план Усмана завершить нынешний сезон в Барселоне тоже оказался под угрозой. Руководство не на шутку разозлилось из-за такого поведения футболиста и больше не хочет видеть его в раздевалке команды. Во вторник состоится встреча правления, на которой могут принять решение расторгнуть контракт с французом. Очевидно, придется выплатить компенсацию.

Напомним, Дембеле решил не продлевать контракт с Барселоной и летом покинуть клуб в статусе свободного агента. Поэтому Хави Эранандес отстранил Усмана от команды. Каталонцы в течение всего января пытались продать форварда куда-нибудь, но тот сорвал все планы.

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