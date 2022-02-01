24-летний футболист останется в Барселоне. Клуб был готов предоставить ему статус свободного агента уже сейчас, но он отказался, сообщает Marca .

Лапорта – о поведении Дембеле: "В этом нет пользы ни ему, ни Барселоне"

"Блаугранас" хотели избавиться от него во время зимнего трансферного окна, но сам Усман отказался от предложений. Его якобы хотели ПСЖ, Челси и Тоттенхэм, до серьезных переговоров дело так и не дошло. Следующие полгода Дембеле, очевидно, будет без игровой практики – он будет только тренироваться с командой и доработает свое соглашение до конца.

Напомним, Усман решил не продлевать контракт с Барселоной на ее условиях. Поэтому Хави Эрнандес уже долгое время не привлекает игрока к играм.