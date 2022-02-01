"Мы предоставили ему два трансферных предложения. Условия для него были хорошими. Казалось, что мы договорились. Очень удивлены, что Дембеле не принял предложения, особенно последнее, от английского клуба.

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У него там все получилось бы. Но Усман не захотел, решил остаться здесь еще на 6 месяцев. В этом нет смысла. В этом нет пользы ни ему, ни клубу. Позицию игрока сложно понять. Хави работает и должен думать о следующем сезоне. Мы думаем, что у Дембеле есть договоренность с другим клубом", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле решил не продлевать контракт с Барселоной и летом покинуть клуб в статусе свободного агента. Поэтому Хави Эранандес отстранил Усмана от команды. Каталонцы в течение всего января пытались продать форварда хоть куда-нибудь, но тот сорвал все планы.

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