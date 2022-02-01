24-річний футболіст залишиться у Барселоні. Клуб був готовий надати йому статус вільного агента вже зараз, але він відмовився, інформує Marca.

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"Блаугранас" хотіли позбутись його під час зимового трансферного вікна, але сам Усман відмовився від пропозицій. Його нібито хотіли ПСЖ, Челсі й Тоттенхем, до серйозних перемовин справа так і не дійшла. Наступні пів року Дембеле, вочевидь, буде без ігрової практики – він лише тренуватиметься з командою і допрацює свою угоду до кінця.

Нагадаємо, Усман вирішив не продовжувати контракт з Барселоною на її умовах. Через це Хаві Ернандес вже тривалий час не залучає гравця до матчів.

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