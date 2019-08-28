Дембеле непрозрачно намекнул на уход из Барселоны

Нападающий Барселоны Усман Дембеле готов покинуть каталонский клуб.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле удалил всю информацию о клубе из своего описания профиля Instagram, отмечает твиттер La Senyera.

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Добавим, что француз уже делал подобное накануне своего трансфера из Боруссии Д в Барселону.

Напомним, Дембеле провел за "блаугранас" 66 матчей с момента перехода, записав в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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