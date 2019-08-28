Дембеле непрозоро натякнув на відхід з Барселони

Нападник Барселони Усман Дембеле готовий покинути каталонський клуб.

Нападник Барселони Усман Дембеле видалив усю інформацію про клуб зі свого опису профіля Instagram, зазначає твіттер La Senyera.

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Відзначимо, що француз вже робив подібне напередодні свого трансферу з Борусії Д в Барселону.

Нагадаємо, Дембеле провів за "блаугранас" 66 матчів з моменту переходу, записавши до свого активу 18 голів та 17 результативних передач.

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