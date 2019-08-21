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Дембеле получит космический штраф за пропуск медобследования

19:29 219 Читати українською
Дембеле получит космический штраф за пропуск медобследования
Усман Дембеле / Reuters

Барселона финансово накажет нападающего Усмана Дембеле за безответственность.

Нападающий каталонцев Усман Дембеле не прибыл на медобследование в субботу утром после повреждения в матче с Атлетиком. Вместо этого нападающий улетел в Сенегал.

Дембеле вместо медобследования после травмы спал в аэропорту Барселоны, ожидая самолета в Сенегал

В итоге, медосмотр, который француз прошел в понедельник, показал, что Дембеле будет вынужден пропустить около 5 недель.

"Дембеле на 1000 процентов останется в Барселоне", – агент француза

Барселона применит к нападающему штрафные санкции. Минимальная плата за такое нарушение составляет 76 тис евро. Зато максимально возможные санкции – 2 млн евро, отстранение от команды на месяц и прекращение выплаты зарплаты на аналогичный срок, сообщает Sport.es.

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Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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