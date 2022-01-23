Хави не собирается менять свое отношение к нападающему Барселоны Усману Дембеле.

Француз не попал в заявку команды на матч чемпионата Испании против Алавеса.

"Он знает, как это работает", – Хави поделился ближайшими перспективами Дембеле

Ранее Хави не включил Дембеле в состав на кубковый поединок против Атлетика. Вингера показательно игнорируют за отказ от нового контракта. Усман успел написать эмоциональную публикацию в соцсетях, однако позицию Хави она не изменила.

Добавим, что в текущей кампании Дембеле провел 11 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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