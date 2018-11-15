Дембеле может предстать перед судом за беспорядок и антисанитарию, оставленные в дортмундском доме

Твое лицо, когда забыл вовремя достать еду из холодильника. Усман Дембеле / Фото из соцсетей

Нападающего Барселоны Усмана Дембеле преследует черная полоса неудач.

Усман Дембеле, который переживает не лучшие времена в Барселоне, может быть оштрафован за свои выходки еще в дортмундской Боруссии.

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Дело в том, владелец дома в Дортмунде, где жил Дембеле, подал на футболиста в суд, сообщает Bild.

По информации издания, француз оставил жилье в плачевном состоянии. В частности, владелец заявил, что в холодильнике была оставлена гнилая пища, а на полу были разбросаны кучи мусора.

Владелец дома требует у форварда Барселоны 20 тысяч евро на возмещение убытков.

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