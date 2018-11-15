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Арсенал хочет помочь Барселоне, забрав у каталонцев Дембеле

11:57 99 Читати українською
Арсенал хочет помочь Барселоне, забрав у каталонцев Дембеле
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Усман Дембеле может перебраться на Туманный Альбион.

Арсенал нацелен на подписание Усмана Дембеле, сообщает издание Mundo Deportivo.

Барселона взволнована непрофессиональным поведением Дембеле

Представители лондонского клуба хотят воспользоваться натянутыми отношениями форварда с Барселоной и переманить его в свой лагерь. Ранее сообщалось, что в Дембеле есть конфликт с тренерским штабом "блаугранас" из-за нарушения дисциплины французом.

Эти недоразумения могут повлиять на решение руководства Барселоны ответить согласием на потенциальное предложение Арсенала по Усману.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 11 матчей, в которых отметился 4-ма голами и одним ассистом.

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