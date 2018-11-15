Дембеле може постати перед судом за безлад та антисанітарію, залишені у дортмундському будинку

Твоє лице, коли забув вчасно дістати їжу з холодильника. Усман Дембеле / Фото з соцмереж

Нападника Барселони Усмана Дембеле переслідує чорна смуга невдач.

Усман Дембеле, який переживає не найкращі часи в Барселоні, може бути оштрафований за свої витівки ще у дортмундській Борусії.

Арсенал хоче допомогти Барселоні, забравши у каталонців Дембеле

Річ у тім, власник будинку в Дортмунді, де жив Дембеле, подав на футболіста до суду, повідомляє Bild.

За інформацією видання, француз залишив житло в жалюгідному стані. Зокрема, власник заявив, що в холодильнику була залишена гнила їжа, а на підлозі були розкидані купи сміття.

Власник дому вимагає у форварда Барселони 20 тисяч євро на відшкодування збитків.

Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек Ібри