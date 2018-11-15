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Дембеле може постати перед судом за безлад та антисанітарію, залишені у дортмундському будинку

16:17 648 Читать на русском
Дембеле може постати перед судом за безлад та антисанітарію, залишені у дортмундському будинку
Твоє лице, коли забув вчасно дістати їжу з холодильника. Усман Дембеле / Фото з соцмереж

Нападника Барселони Усмана Дембеле переслідує чорна смуга невдач.

Усман Дембеле, який переживає не найкращі часи в Барселоні, може бути оштрафований за свої витівки ще у дортмундській Борусії.

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Річ у тім, власник будинку в Дортмунді, де жив Дембеле, подав на футболіста до суду, повідомляє Bild.

За інформацією видання, француз залишив житло в жалюгідному стані. Зокрема, власник заявив, що в холодильнику була залишена гнила їжа, а на підлозі були розкидані купи сміття.

Власник дому вимагає у форварда Барселони 20 тисяч євро на відшкодування збитків.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд футбольні курйози
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