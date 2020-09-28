Скандальный вингер Барселоны Усман Дембеле продолжает играть с огнем уже при новом тренерском штабе каталонцев.

23-летний чемпион мира, который находится в поисках формы после длительного периода восстановления, опоздал на две тренировки под руководством Рональда Кумана, сообщает AS. Катастрофические проблемы с дисциплиной рискуют окончательно покончить с карьерой Дембеле на Кам Ноу.

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После победы над Вильярреалом экс-игрок дортмундской Боруссии пропустил первые 15 минут тренировки, хотя Куман обязал игроков прибывать на базу за час до начала занятия.

11 сентября, в День Каталонии, Дембеле также оказался в списке нарушителей вместе с Нельсоном Семеду и Артуро Видалем, которые уже покинули клуб.

Поведение скандального футболиста начало раздражать тренерский штаб Кумана. Последний вроде бы не против избавиться от Усмана, если клуб получит хорошее предложение.

Интересно, что француз имел проблемы с пунктуальностью при Эрнесто Вальверде. Тогда не обошлось без вмешательства руководства. Экс-спортдир Барсы – Эрик Абидаль – говорил как с Дембеле, так и с его агентами, но ситуацию исправить не удалось.

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