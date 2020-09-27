Роналд Куман дебютировал во главе Барселоны в Ла Лиге домашним матчем против Вильярреала. Соперник был то, что надо, ведь тренером "желтой субмарины" является Унаи Эмери – в его активе ни одной победы на Камп Ноу. На такого сладкого соперника голландский тренер бросил всех звёзд – Месси, Коутинью, Фати, де Йонга и других. Только Пьянич остался в запасе, а вместо травмированного тер Штегена вышел Нето.

Поединок начался с осторожной разведки. Обе команды неплохо двигались, но до 10-й минуты стало заметно, что Барселона захватила контроль над игрой. Уже на 14-й это могло вылиться в гол Месси с передачи Фати, однако Лионель не смог попасть по мячу. Через минуту Ансу дал аргентинцу урок замыканий: Альба прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а Фати в касание метров с десяти выстрелил в девятку – 1:0!

Барселона продолжила давление. Уже на 17-й минуте в результате отскока после фланговой передачи от Фати из пределов штрафной пробивал Роберто, но мяч улетел на трибуны. Впрочем, уже на 20-й Вильярреал пропустил во второй раз: Коутинью протащил мяч и отдал передачу на Фати, а тот, ворвавшись на левый край штрафной, пробил в ближний угол – 2: 0!

После этого на поле осталась лишь одна команда. Растерянный Унаи Эмери стоял на бровке молча, его футболисты не могли сделать больше трёх-четырёх передач, а Барса продолжала давление, откровенно издеваясь над обороной гостей. На 26-й минуте это вылилось в двойной момент: сначала Месси ворвался в штрафную и выстрелил в соперника, а затем Альба получил передачу на левый край, качнул защитника и пробил с острого угла с минимальной дистанции – Асенхо парировал!

В конце концов, ряд опасных манёвров на 35-й минуте завершился вбеганием Фати в штрафную, контактом с Гаспаром, падением и пенальти – его реализовал Месси. 3:0! . На 40-й минуте Коутинью вследствие фантастической комбинации мог забивать четвертый, но его удар из-под перекладины вытащил Асенхо. Впрочем, под самый свисток на перерыв произошло то, что должно было произойти: Месси спокойно дошёл до штрафной и исполнил навес на линию вратарской, куда врывался Бускетс, а Пау Торрес в попытке прервать передачу срезал её в собственные ворота – 4:0.

В начале второго тайма Вильярреал попытался забить хотя бы гол престижа. Гости начали накрывать соперника высоким прессингом, загружали мяч в штрафную, а на 54-й минуте Морено даже закатил "круглого" в сетку – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда, а высокие позиции левантийцев только сильнее раскрывали их. Несколько раз Барселона могла наказать подопечных Унаи Эмери на контратаках, однако на помехе становились либо спины защитников, либо брак при передачах.

Середина второго тайма оказалась равной. Вильярреал старался обострить ситуацию, но ничего интереснее удара Морено метров с 20-ти из-под Альбы (в руки Нето) и дальнего выстрела Гаспара выше ворот не создать не удалось. Барселона также особо вперёд не лезла, но моменты у каталонцев были поконкретнее: так, на 66-й минуте Месси выстрелил с линии штрафной под перекладину (Асенхо парировал), а на 72-й он же головой замыкал подачу Альбы на 11 метров – неточно. Куман, тем временем, проводил замены, бросив в бой Дембеле, Педри, Пьянича и Тринкау.

Последние минуты встречи мало отличались от того, что было после перерыва. Барса могла забить пятый гол на 86-й минуте вследствие мощного выстрела Месси с линии штрафной, однако его из-под перекладины достал Асенхо. Вильярреал получил шанс размочить счёт на 89-й – это Кубо качнул защитника и пробил в направлении дальней девятки. Нето парировал. Это был первый удар "желтой сумбарины" в створ, ведь выстрел Морено в середине второго тайма прошёл из офсайда.

В конце концов, ещё одного гола увидеть так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счётом 4:0.