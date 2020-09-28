Скандальний вінгер Барселони Усман Дембеле продовжує гратися з вогнем вже при новому тренерському штабу каталонців.

23-річний чемпіон світу, який перебуває у пошуках форми після тривалого періоду відновлення, запізнився на два тренування під керівництвом Рональда Кумана, повідомляє AS. Катастрофічні проблеми з дисципліною ризикують остаточно покінчити з кар'єрою Дембеле на Кам Ноу.

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Після перемоги над Вільяреалом екс-гравець дортмундської Борусії пропустив перші 15 хвилин тренування, хоча Куман зобов'язав гравців прибувати на базу за годину до початку заняття.

11 вересня, у День Каталонії, Дембеле також опинився у списку порушників разом з Нелсоном Семеду і Артуро Відалем, які вже покинули клуб.

Поведінка скандального футболіста почала дратувати тренерський штаб Кумана. Останній начебто не проти позбутись Усмана, якщо клуб отримає хорошу пропозицію.

Цікаво, що француз мав схожі проблеми з пунктуальністю при Ернесто Вальверде. Тоді не обійшлось без втручання керівництва. Екс-спортдир Барси – Ерік Абідаль – розмовляв як з Дембеле, так і з його агентами, але ситуацію виправити не вдалось.

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