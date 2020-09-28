"Мы должны отметить игру Ансу Фати. На прошлой неделе я немного жаловался на то, что он не показал максимального уровня работоспособности на тренировках. Ему всего 17 лет, его ждет большое будущее, но он должен улучшить ситуацию. Иногда ему не хватает концентрации.

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Одно из моих критических замечаний было в товарищеском матче с Эльче – он не был достаточно хорош. Однако сегодня он продемонстрировал свой уровень. Он был хорошо мотивирован и провел отличную игру, и мы воспользовались его качествами", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, настоящим героем встречи с Вильярреалом стал Ансу Фати. Молодой испанец оформил дубль и заработал пенальти для Лионеля Месси.

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