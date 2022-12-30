Окружение француза случайно "слило" намерения президента каталонского клуба Жоана Лапорты, сообщает журналист Cadena SER Санти Овалле.

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Дембеле и его агентов возмутило то, что Барселона была "жадной" при обсуждении нового соглашения. "Денег на наш контракт нет, но хотят подписать Холанда", – примерно так окружение чемпиона мира видит ситуацию. Лапорта мечтает сформировать на Камп Ноу новое супетрио – Фати, Холанд и Ферран Торрес. Это было бы достойным ответом Реалу, который летом к Винисиусу и Бензема собирается добавить Мбаппе.

Добавим, что в контракте Холанда с Боруссией Д есть "летняя" клаусула за 75 млн евро. Впрочем, потенциальным покупателям норвежца придется щедро вознаградить агента Мино Райолу и отца, имеющего большое влияние на 21-летнего бомбардира.

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