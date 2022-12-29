Руководство каталонского клуба оборвало любые переговоры с 24-летним чемпионом мира, утверждает инсайдер Жерар Морено.

Барселона согласовала контракт с капитаном Челси

Представители Дембеле "отличились" незаурядной жадностью. Они хотели 40 млн евро "грязной" зарплаты и 20 млн за подписание нового контракта. Барселона на такие условия не согласилась, поэтому вингер после завершения сезона получит статус свободного агента.

Добавим, что в текущей кампании Дембеле провел 8 матчей и отличился 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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