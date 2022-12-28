Между мадридским Реалом и парижским ПСЖ достаточно напряженные отношения. Есть несколько факторов, которые на это оказывают серьезное влияние.

Килиан Мбаппе – одна из самых обсуждаемых звезд в последнее время. Уже с 1 января 23-летний француз сможет подписывать предварительный контракт с любым другим клубом, ведь его соглашение с ПСЖ завершит действие летом. Все идет к тому , что нападающий ПСЖ наденет футболку Королевского клуба в конце сезона.

Реал изменил планы по Мбаппе из-за встречи с ПСЖ в Лиге чемпионов

Парижане же свирепствуют, что Килиан долгое время не дает им никакой надежды на продолжение сотрудничества. Во французском гранде считают, что Мадрид сыграл "грязно" относительно их звезды, но в столице Испании придерживаются режима осторожности: никаких резких движений в сторону ПСЖ до матча 1/8 финала Лиги чемпионов, утверждает Marca .

Да, испанский и французский гранды – визави в самом престижном евротурнире , что добавляет еще большего градуса противостоянию. Свела их повторная жеребьевка . Во время первой Реалу выпала Бенфика, а ПСЖ – Манчестер Юнайтед, но из-за технических проблем жребий бросили во второй раз. До первого поединка у команд есть около 50 дней, за которые все может измениться.

Сейчас у "сливочных" нет травм, осталось лишь окончательно "прогнать" коронавирус. Все выглядит так, что команда Карло Анчелотти будет подходить к матчу в оптимальных кондициях, несмотря на насыщенный календарь. У подопечных Маурисио Почеттино нет больших проблем на внутренней арене, а в начале года они планируют даже поехать в небольшое зимнее турне в Катар – страну, откуда команда получает финансирование.

Провоцирует необъявленную войну и соперничество Европейской Суперлиги и УЕФА . Мадрид был главным вдохновителем провалившегося нового турнира. Сейчас Флорентино Перес обдумывает новый соревновательный формат, чтобы бороться с правилами Союза европейских ассоциаций. В то же время, Нассер Аль-Хелаифи находится на стороне Александера Чеферина. Президент парижан недавно возглавил ЕКА (организацию, представляющую интересы футбольных клубов на европейском уровне). Поэтому Флорентино подозревает, что парижане воспользовались влиянием на УЕФА, чтобы подтолкнуть Чеферина к принятию санкций против "сливочных" и их проекта.

Следовательно, все решится на футбольном поле – 15 февраля и 9 марта 2022 года. Противостояние Реала и ПСЖ будет для обоих грандов важным, прежде всего, с имиджевой точки зрения.