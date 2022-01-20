"С Усманом и его агентами мы начали разговаривать в июле. За все это время, шесть или семь месяцев, мы вели диалог. Барса делала разные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок остался, но эти предложения систематически отклонялись его агентами.

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Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до последнего полугодия его контракта, становится очевидно, что игрок не хочет оставаться в Барселоне. Он не предан нашему будущему проекту. Поэтому мы проинформировали игрока и его агентов, что он должен немедленно уйти. Мы ведь хотим видеть преданных игроков и надеемся, что трансфер состоится до 31 января.

Мы не хотим двигаться дальше с неверными игроками, не желающими быть в Барсе. Непопадание в заявку – последствия этого процесса. В этой ситуации должен решать не клуб, а тренер, и он имеет нашу полную поддержку", – заявил Алемани в комментарии клубной пресс-службе.

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