"З Усманом та його агентами ми почали розмовляти у липні. За весь цей час, шість чи сім місяців, ми вели діалог. Барса робила різні пропозиції, намагалася знайти спосіб, щоб гравець залишився, але ці пропозиції систематично відхилялися його агентами.

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Сьогодні, 20 січня, за одинадцять днів до останнього півріччя його контракту, стає очевидно, що гравець не хоче залишатися в Барселоні. Він не відданий нашому майбутньому проекту. Тому ми поінформували гравця та його агентів, що він повинен негайно піти. Адже ми хочемо бачити відданих гравців і сподіваємося, що трансфер відбудеться до 31 січня.

Ми не хочемо рухатися далі з невірними гравцями, які не бажають бути в Барсі. Непотрапляння в заявку – наслідки цього процесу. У цій ситуації повинен вирішувати не клуб, а тренер, і він має нашу цілковиту підтримку", – заявив Алемані у коментарі клубній прес-службі.

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