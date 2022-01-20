Чемпион мира не попал в заявку на кубковый матч против Атлетика, сообщает пресс-служба "блаугранас".

Дембеле все равно на ультиматумы Хави – вингер хочет "дожать" Барселону или уйти бесплатно

Дембеле отказался подписывать новый контракт на условиях Барселоны. Хави четко озвучил свою позицию – француз соглашается или уходит из команды уже зимой. Если 24-летний Дембеле продолжит гнуть свою линию, то рискует остаться без футбола до конца сезона.

У Барселоны есть и приятные кадровые новости – нападающий Мартин Брейтуэйт вернулся после 4 месяцев отсутствия из-за травмы. Люк де Йонг дисквалифицирован, а Депай, Эрик Гарсия, Серхи Роберто и Умтити восстанавливаются от повреждений.

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