Мендеш намерен убедить Атлетико продлить аренду Фелиша в Барселоне, несмотря на желание мадридского клуба выгодно продать игрока ради извлечения финансовой выгоды. Как информирует Relevo, агент Андрея Лунина планирует предложить "матрасникам" аренду полузащитника Барселоны Ансу Фати, который сейчас выступает за Брайтон на правах аренды.

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Тем самым Мендеш убил бы двух зайцев одним махом: пристроил бы двух своих клиентов в топовые клубы, за которые они хотят выступать. Проблема заключается в том, что наставник Атлетико Диего Симеоне не заинтересован в Фати, который проводит посредственный сезон в Англии. Следовательно, такой обмен был бы выгоден Барселоне, но не Атлетико. Руководство "блаугранас" хотело бы продать своего игрока.

Ранее арендовать Фати у каталонского клуба пытались Валенсия и Севилья.

На днях Фелиш заявил, что хотел бы остаться в Барселоне на следующий сезон. Его контракт с Атлетико рассчитан до лета 2029 года.

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