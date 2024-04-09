Мендеш має намір переконати Атлетіко продовжити оренду Феліша в Барселоні, незважаючи на бажання мадридського клубу вигідно продати гравця заради отримання фінансової вигоди. Як інформує Relevo, агент Андрія Луніна планує запропонувати "матрацникам" оренду півзахисника Барселони Ансу Фаті, який зараз виступає за Брайтон на правах оренди.

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Тим самим Мендеш убив би двох зайців одним махом: прилаштував би двох своїх клієнтів у топові клуби, за які вони хочуть виступати. Проблема полягає в тому, що наставник Атлетіко Дієго Сімеоне не зацікавлений у Фаті, який проводить посередній сезон в Англії. Отже, такий обмін був би вигідний Барселоні, але не Атлетіко. Керівництво "блаугранас" хотіло б продати свого гравця.

Раніше орендувати Фаті у каталонського клубу намагалися Валенсія та Севілья.

Днями Феліш заявив, що хотів би залишитися в Барселоні на наступний сезон. Його контракт з Атлетіко розрахований до літа 2029 року.

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