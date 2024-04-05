Парижане и "блаугранас" встречались в плей-офф Лиги чемпионов пять раз. Конечно, самый памятный матч состоялся в 2017 году, когда Барселона сумела одержать молниеносную победу 6:1 после 0:4 в Париже. Но поражение вошло в историю ПСЖ не только как самое болезненное, оно добавило в словарь французов новое слово "Ремонтада".

Первая встреча между командами в Лиге чемпионов состоялась 29 лет назад. И, как сейчас, Барселона и ПСЖ встречались на стадии 1/4 финала турнира. "Кулес" – постоянный участник ЛЧ, а парижане, которые в сезоне 1993/94 завоевали лишь второй титул чемпиона Франции, только делали себе имя в мировом футболе.

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Барселона в своем составе имела достаточно известных футболистов: Куман, Надаль, Стоичков, а также подключалась талантливая молодежь, как Хосеп Гвардиола и Хорди Кройф. А руководил "блаугранас" легендарный Йохан Кройф, чья фигура уже наводила страх на соперника. ПСЖ той эпохи был намного скромнее, чем сейчас. Хотя свои звезды в команде тоже были. Ле Гуэн, Комбуаре, Браво, Вальдо, Жинола, Раи и Веа готовились дать бой именитому сопернику во главе с Луисом Фернандесом.

"Все боялись Барсу Йохана Кройфа. Я хотел стать тренером, чтобы быть похожим на него и заставить свои команды играть, как он. Я сдавал свой экзамен против него и хотел соответствовать ему. Он был монстром и пожал мне руку. Он выступал за открытый, зрелищный футбол", – вспомнил в интервью L'Equipe тренер ПСЖ Луис Фернандес.

Мари и Жинола, фото: L'Equipe

Барселона сезон 1994/95 проводила тяжело. "Кулес" едва вышли из группы в Лиге чемпионов, обойдя Манчестер Юнайтед лишь по разнице забитых-пропущенных, но все равно оставались одной из лучших команд в мире. А ПСЖ, наоборот, провел групповой этап блестяще, выиграв все шесть матчей в группе с Баварией, киевским Динамо и московским Спартаком.

В начале марта 1995 года ПСЖ впервые приехал на Камп Ноу. Луис Фернандес не решился выставить на поле свой волшебный квартет Вальдо, Веа, Жинола и Раи. Последний остался на скамейке запасных. "Блаугранас", как и положено фавориту, пошли в атаку. Французы держали счет 0:0 лишь благодаря великолепной игре Бернарда Лама, который весь матч играл с двумя вывихнутыми пальцами. После перерыва будущий чемпион мира не справился с ударом Корнеева и Барселона вышла вперед. Париж не сдавался. 10 минут понадобилось ПСЖ, чтобы восстановить равновесие. Джордж Веа вколотил мяч в сетку ворот, а затем бросился обнимать Лама, чтобы утешить его. Команда Луиса Фернандеса возвращалась в Париж с ничьей и в шаге от большого достижения.

Накануне ответного матча атмосфера в Париже была напряженной. Парк де Пренс принял 45 тысяч зрителей, а запросов на билеты было около 200 тысяч.

"После первого матча мы хотели доказать им. Мы хотели сделать все возможное, чтобы победить великий клуб", – говорил Луис Фернандес.

С самого начала все шло согласно ожиданиям болельщиков ПСЖ: высокий прессинг, быстрые переходы, с преимуществом левого фланга, где горели ноги Жинолы. Поскольку Барселона считалась слабой в воздухе, он постоянно отдавал высокие передачи, ища головы Веа и Раи. На пятой минуте либериец попал в перекладину ворот Бускетса. Это было только начало, ведь парижане пять раз обстучали каркас ворот "кулес" – трижды Жинола, по одному разу Веа и Раи. Мяч не хотел залетать в ворота Барселоны, будто их кто-то заколдовал. Напряжение между тем росло, а Парк де Пренс неистовствовал от игры команды Луиса Фернандеса.

Игроки парижан / фото: D.Fevre/L'Equipe

В тот момент парижане думали, что они имеют преимущество, но Барса первой открыла счет. Игроки ПСЖ не смогли надежно сыграть в обороне, когда подачу Кумана со штрафного головой замкнул Бакеро. Но, как и в первом матче, команда Луиса Фернандеса не собиралась сдаваться.

"В 1995 году было тяжело. Мы победили Баварию Трапаттони (2:0). Был Аякс ван Гала, с Клюйвертом, Зеедорфом и Давидсом, Барса Кройфа, Милан Капелло с Мальдини, Барези, Десайи, Бобаном и Савичевичем. В то время ПСЖ привык выигрывать, были таланты, и клуб сохранял один и тот же костяк из сезона в сезон. А еще была сила и желание. Мы думали, что сможем победить, нас ничто не сдерживало. Сила команды 1995 года заключалась в ее духе, ребята, все они были крепкими. Приоритетом был коллектив, игроки были сильны духом", – вспоминал Луис Фернандес.

ПСЖ побежал отыгрываться. Подачу с углового Ле Гуэна классно замыкает Раи. Через девять минут Венсан Герен с 25 метров бильярдным ударом переправляет мяч в сетку ворот Бускетса. Парк де Пренс сходит с ума! Удар полузащитника получился не очень сильным, но его было достаточно для того, чтобы обеспечить ПСЖ победу и выход в свой первый полуфинал Лиги чемпионов. История, которая написалась в первом столкновении с Барселоной. L'Equipe выходит с заголовком: "Грандиозно".

"ПСЖ выиграл этот матч не только благодаря сплоченности своих игроков или их качеству, он также выиграл его благодаря выбору своего тренера, риску, на который он пошел, и его замечательным амбициям в футболе", – похвалил наставник Барсы Йохан Кройф своего коллегу из ПСЖ.

После матча тогдашний президент ПСЖ Мишель Денизо сказал в эфире TF1: "Это мои самые прекрасные эмоции и мой самый прекрасный вечер как президента".

Далее парижан ждал в полуфинале Милан. Ничего хорошего у ПСЖ не получилось, они сгорели 0:3. Джордж Веа, забивший семь голов в кампании Лиги чемпионов 1994/95, стал лучшим бомбардиром турнира. Луису Фернандесу удалось пошуметь в Европе. Его достижение держалось 25 лет.

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