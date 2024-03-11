В понедельник, 11 марта, спортивный директор Манчестер Юнайтед Джон Мерто и директор по переговорам Мэтт Харгривз встретились со спортивным директором Барселоны Деку для обсуждения потенциальных трансферов. Как информирует Diario Sport, на встрече обсуждались возможные переходы футболистов, чьи контракты находятся под контролем обоих клубов.

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Сообщается, что одним из футболистов, чьё имя упоминалось на встрече, – форвард Хетафе Мейсон Гринвуд. Контракт англичанина принадлежит "красным дьяволам" и рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в услугах игрока.

Напомним, что Гринвуд покинул МЮ, когда его обвинили в изнасиловании бывшей девушки. Впоследствии Мейсон был оправдан, но во время разбирательства не имел игровой практики. В этом сезоне англичанин забил 6 голов в 23 матчах Ла Лиги в составе Хетафе.

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