У понеділок, 11 березня, спортивний директор Манчестер Юнайтед Джон Мерто і директор із переговорів Метт Гаргрівз зустрілися зі спортивним директором Барселони Деку для обговорення потенційних трансферів. Як інформує Diario Sport, на зустрічі обговорювалися можливі переходи футболістів, чиї контракти перебувають під контролем обох клубів.

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Повідомляється, що одним із футболістів, чиє ім'я згадувалося на зустрічі, – форвард Хетафе Мейсон Грінвуд. Контракт англійця належить "червоним дияволам" і розрахований до літа 2025 року. Раніше повідомлялося, що Барселона зацікавлена в послугах гравця.

Нагадаємо, що Грінвуд покинув МЮ, коли його звинуватили у зґвалтуванні колишньої дівчини. Згодом Мейсон був виправданий, але під час розгляду не мав ігрової практики. Цього сезону англієць забив 6 голів у 23 матчах Ла Ліги у складі Хетафе.

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