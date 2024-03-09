Барселона в предыдущем туре не смогла обойти Жирону, но дистанция до каталонской выскочки все равно оставалась небольшой. В случае домашней победы над Мальоркой подопечные Хави вернулись бы на вторую строчку в турнирной таблице – впрочем, соперник был непростым. Финалист Кубка Испании в матче первого круга расписал ничью с “блаугранас” (2:2).

Жирона должна выйти в ЛЧ для удовлетворения аппетитов Шахтера – к Цыганкову и Довбыку могут приехать еще 2 украинца

Поединок на "Монжуике" тоже дался Барселоне тяжело. В первые 20 минут моментов вообще не возникало, да и вообще игра проходила в невысоком темпе. Выделялись только попытки Ларина атаковать глубину, которые постоянно завершались офсайдами. Плюс, было достаточно борьбы – один из эпизодов в итоге привел к пенальти в ворота гостей.

Копете наступил на ногу Рафиньи в собственной штрафной, а рефери после консультаций с VAR назначил 11-метровый. Гюндоган подошел к "отметке" и пробил правее центра ворот – Райкович парировал этот удар! Ларин же подчистил добивание.

Балеарцев вдохновило спасение в исполнении собственного голкипера. Во второй половине первого тайма Мальорка заиграла смелее, организовав два очень хороших момента. Так, на 31-й минуте Дардер выполнил подачу с левого фланга, а Мурики подрезал ее вдоль вратарской – Ларин попытался подправить в ворота, однако мяч пролетел рядом с дальней штангой!

На 38-й же Морланес выиграл позицию у Кунде и замкнул навес от Дардера, пробив головой под перекладину – тер Штеген спас Барсу. Словом, каталонцы оказались в непростой ситуации, а тут еще и Рафинья не вовремя сломался. На 37-й минуте его пришлось заменить Фермином Лопесом.

Фермин до перерыва даже мог отличиться, прибежав на дальнюю штангу и замкнув диагональ от Канселу. Хавбек нанес удар головой, а мяч по высокой дуге приземлился за перекладиной. В итоге, свисток арбитра отправил команды отдыхать при нулях на табло. Это был провал "блаугранас".

Начало второго тайма оказалось значительно более веселым. Барселона и Мальорка неожиданно раскрыли игру, устроив эффектный размен моментами. Так, всего через две минуты после возобновления игры Мурики мог пробивать с линии вратарской, замыкая кросс от Морланеса, однако до мяча Ведат не добрался.

Каталонцы сразу же ответили выстрелом Фелиша с левого края штрафной под ближнюю стойку. Райкович парировал! Практически сразу Мальорка организовала атаку с навесом, после которого началась суматоха у ворот Барсы – куча рикошетов так и не завершилась ударом. На 54-й же минуте Мурики нанес удар головой после подачи со стандарта – Ведат попал в перекладину, однако лайнсмен свистнул офсайд.

Еще через три минуты перекладина спасла Мальорку. Отличиться мог Ямал, который подхватил мяч на правом краю штрафной, убрал мяч под левую и нанес мощный выстрел. Балеарцы огрызнулись быстрой атакой на 58-й, в которой Мурики пробивал с линии штрафной – плотно, но без проблем для тер Штегена.

Начиная с 60-х минут, подопечные Хавьера Агирре перестали отвечать, а вот Барселона продолжала набирать обороты. Не в последнюю очередь так произошло из-за появления Роке и Левандовски. Правда, хозяевам постоянно не хватало или последнего паса, или хорошего удара. Мальорка держалась, однако контроль игры полностью перешел к команде Хави.

В конце концов, замены и сделали результат. На 77-й минуте Ямал обыгрался с Левандовски на линии полукруга, переиграл Дани Родригеса на правом краю штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку – без шансов для Райковича. 1:0! Таким образом, 16-летний вундеркинд Барселоны оформил 4 результативных действия в последних 4-х матчах в Ла Лиге.

Что наиболее важно, его гол оказался решающим. "Блаугранас" организовали еще несколько неплохих атак, однако довести их до логического конца не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу каталонцев – команда Хави набрала 61 очко и обошла Жирону на 2 зачетных балла.

Цыганков и Довбык свой матч сыграют в субботу. В гости на "Монтильиви" приедет Осасуна.

"Какое подкуривание?! Я сейчас полицию вызову!": Лобода – об украинцах в Германии, кофе с Коломойским и футболку Цыганкова