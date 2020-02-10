Деле Алле грозит дисквалификация из-за расистской шутки о коронавирусе

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли может пострадать из-за своего чувства юмора.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обратила внимание на недавний скандал с участием Деле Алли и требует объяснений от полузащитника "шпор", сообщает The Guardian.

Алли подорвал соцсети расистской шуткой в адрес азиатов

Недавно в одной из соцсетей 23-летний англичанин опубликовал видео, где высмеивал смертельный коронавирус, снимая личность азиатской внешности. Позже Деле удалил ролик и попросил прощения.

Если объяснения Алли не устроят FA, то на игрока может ожидать дисквалификация. Ведь регламент чемпионата предусматривает наказание за предвзятое отношение из-за национальности или сексуальной ориентации человека.

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