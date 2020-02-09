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Алли подорвал соцсети расистской шуткой в адрес азиатов

15:14 119 Читати українською
Алли подорвал соцсети расистской шуткой в адрес азиатов
Хын Мин Сон и Деле Алли / taegukwarriors

Полузащитник Тоттенхэма Дели Алли отличился специфическим чувствам юмора, из-за чего уже пришлось извиняться.

На видео Алли сидит в аэропорту и смотрит в камеру с маской на лице, а ролик подписан: "Корона чтооо? Пожалуйста, смотрите со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

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Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. После этого Деле перевел камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу нужно быть более быстрым, чтобы добраться меня". В социальных сетях поднялась буря недовольства, связанная с поведением Алли. Полузащитник уже принес свои извинения.

"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я немедленно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу искренние соболезнования тем, кого обидели выложенные мной видео", – обратился Алли к своей аудитории в Snapchat.

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К слову, Алли провел 28 матчей в текущем сезоне за Тоттенхэм, отметившись 8 голами и 4 ассистами.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Деле Алли Деле Алли Видеоновости Расизм в футболе
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