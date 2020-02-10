Деле Аллі загрожує дискваліфікація за расистський жарт про коронавірус

Півзахисник Тоттенхема Делі Аллі може постраждати через своє почуття гумору.

Футбольна асоціація Англії (FA) звернула увагу на нещодавній скандал за участі Деле Аллі та вимагає пояснень від півзахисника "шпор", повідомляє

The Guardian.

Аллі підірвав соцмережі расистським жартом на адресу азіатів

Нещодавно в одній із соцмереж 23-річний англієць опублікував відео, де висміює смертельний коронавірус, знімаючи особу азійської зовнішності. Пізніше Деле видалив ролик і попросив вибачення.

Якщо пояснення Аллі не влаштують FA, то на гравця може очікувати дискваліфікація. Адже регламент чемпіонату передбачає покарання за упереджене ставлення через національність чи сексуальну орієнтацію людини.

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