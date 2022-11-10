КДК УАФ рассмотрел дело о ненадлежащей организации матча и потасовке между официальными представителями Руха и СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УАФ.

"На*уй ты меня ударил?": Красников устроил разборки с представителем Руха – видео инцидента

Так, Красников и Дедышин получили запрет на посещение 5 следующих матчей УПЛ (Евгений Красников – условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/2023), а их клубы должны заплатить по 250 тысяч гривен за ненадлежащее поведение функционеров. К тому же Рух должен заплатить еще 100 тысяч гривен за ненадлежащую организацию встречи.

Напомним, после матча 7-го тура УПЛ между Рухом и СК Днепр-1 (2:3) между Дедышиным и Красниковым возникла сначала словесная перепалка, а впоследствии и драка.

"В гробу я видел вашу дисквалификацию": Козловский признался, почему сделал президентом Руха свою жену